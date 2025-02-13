美联社续遭禁止采访白宫活动

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（法新社华盛顿12日电） 美联社记者今天连续第2天遭到禁止出席白宫活动。川普（Donald Trump）政府则试图为拒绝将墨西哥湾改称美国湾的媒体遭到针对一事辩护。

成立已180年的美联社昨天表示，由于其「编辑准则没有配合川普总统的行政命令」，所属记者遭到禁止采访在椭圆形办公室（Oval Office）进行的1场签署活动。这道行政命令将墨西哥湾（Gulf of Mexico）改名为美国湾（Gulf of America）。

美联社该名记者今天再度遭到禁止出席在椭圆形办公室举行的1场活动，即新任美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）的宣誓就职仪式。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）被问到对美联社的限制时指出，川普政府提防着媒体「说谎」。

她告诉媒体记者：「我们保有谁可以进入椭圆形办公室的决定权。」她还称向美国总统提问并不是一项权利，取决于「邀请」。

李威特表示：「如果我们认为（白宫）新闻室里的媒体在宣传谎言，就会追究相关责任。…事实就是，（美国）路易斯安那州（Louisiana）外海这片水域叫做美国湾，我不知道为何有新闻媒体不想如此称呼它，但这就是它的称呼。」

美联社执行总编培斯（Julie Pace）昨天已发布声明说，白宫的决定「令人忧心」。

她表示，白宫「基于美联社言论内容而限制我们进入椭圆形办公室，这不仅严重阻碍大众获得独立消息，更明确违反了（保障言论自由的）美国宪法第一修正案」。