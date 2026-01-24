美舰首度停靠柬埔寨经中国翻修海军基地

（法新社柬埔寨云壤24日电） 1艘美军舰艇今天停靠柬埔寨南端的云壤海军基地，是这座基地经中国翻修并引发华府疑虑以来，首次有美舰停靠。

美军滨海作战舰艇辛辛那提号LCS-20（USS Cincinnati LCS-20）今天上午停靠在云壤基地的1个码头，距离2艘中国舰艇仅150公尺远。

舰长瑞卡姆（Andrew J. Recame）对媒体记者表示：「作为首艘停泊在云壤海军基地码头边的美国海军舰艇，是我们的荣幸和光荣。我们希望这是一段长久传统与友谊的起点。」

云壤基地最初是在美国资金参与下建成。但2019年美国「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，柬浦寨与中国间存在1份草拟密约，允许中国舰艇停靠当地，引起西方疑虑。

北京确实自2022年起协助翻修云壤基地，同年美国媒体再报导，翻修后的基地将供中国海军独家使用。美国方面曾表示，这座基地可让中国在泰国湾拥有关键战略位置，而泰国湾接近主权有争议的南海。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）去年4月与中国解放军代表团一同为翻修后的云壤海军基地揭幕，但他否认这座基地将供北京「专用」，其他国家的舰艇也可停靠。2周后便有2艘日本舰艇停泊当地。

云壤基地今天也透过声明表示，美军辛辛那提号LCS-20的5天访问将「促进两国合作」，同时展现柬埔寨「致力于落实开放政策、透明度及与国际伙伴合作」。