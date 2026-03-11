美驻多伦多领事馆枪击案 警方：调查是否涉恐怖主义

（法新社多伦多10日电） 位在加拿大多伦多（Toronto）的美国领事馆今天清晨遭两名男子开枪袭击，加警将此形容为「国安事件」，并全面加强境内美国与以色列外交机构的安全防护措施。

多伦多警方副局长巴瑞多（Frank Barredo）表示，两名男嫌清晨4时30分左右驾驶白色休旅车达市中心领事馆外，随后下车持手枪朝建筑物连开数枪，接着开车离开现场。

他说，事发时馆内有人，但未造成人员伤亡。

加拿大皇家骑警督察长李泽（Chris Leather）则表示，这起枪击「绝对是国安事件，毕竟有美国领事馆遭到枪击」，他说：「至于是否属于恐怖主义事件，还有待进一步调查。」

李泽同时表示，美国及以色列驻多伦多和加拿大首都渥太华（Ottawa）的外交机构，现正加强安全防护措施。

美国驻加国大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）称枪击事件「极度令人忧心」，但他在社群网站X发文说：「我们将持续执行任务，不会被威吓。」

上周末，这座领事馆外曾有抗议群众集会，谴责美、以对伊朗发动空袭，进而引发中东战争。

最近几天，大多伦多地区有3座犹太会堂也遭枪击，但均无人伤亡。