美驻巴格达使馆遭攻击前不久 亲伊朗武装据点遇袭3死

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（法新社巴格达14日电） 安全消息人士表示，美国驻巴格达大使馆今天遭到攻击之前，一场空袭针对伊朗支持的强大组织，造成3名组织成员死亡。

这是战争开始以来，美国驻巴格达大使馆第2次遇袭。

伊拉克长期以来是美伊之间的代理战场，2月28日美国与以色列对伊朗发动空袭引发中东战争后，伊拉克很快被卷入其中。

法新社记者表示，今天上午听到爆炸声后不久，美国外交使团上空升起黑色浓烟。

两位安全官员告诉法新社，大使馆建筑群遭到一架无人机攻击。

记者请美国大使馆对此事发表看法，尚未获得回应。

大使馆发布更新的安全警报，敦促美国公民「立即离开」，但表示由于伊拉克领空持续存在飞弹、无人机和火箭弹风险，不要前往巴格达大使馆或阿比尔 （Erbil）总领事馆。

大使馆在社群平台X上表示：「与伊朗结盟的恐怖民兵多次攻击巴格达的国际区。」

声明还补充说：「阿比尔国际机场周边以及总领事馆所在地区也多次遭到攻击。」

安全消息人士表示，今晚一架无人机攻击包含军事基地和美国外交设施在内的巴格达机场建筑群，但已被拦截。消息人士说，一架坠毁的无人机在外部引发大火。

多个由德黑兰支持的武装组织在名为「伊拉克伊斯兰抵抗组织」（Islamic Resistance in Iraq）的联盟下行动，这些组织宣称每天都对伊拉克及该地区的美军基地发动无人机和火箭攻击。

●领袖受伤？

大使馆遭袭之前不久，巴格达有两次空袭针对强大的伊朗支持武装「真主党旅」（Kataeb Hezbollah），造成3名成员死亡，其中包括1位指挥官。

安全消息人士最初表示两名组织成员被杀，其中包括在屋内的一位「重要人物」，以及车辆袭击中的另一人。

亲伊朗消息人士告诉法新社，死亡人数后来修正为3人，3人全部死于对房屋的袭击。

「真主党旅」在巴格达为3名战士举行葬礼游行，其中包括指挥官阿米力（Abou Ali al-Amiri）。

当地媒体报导，该组织最高领导人哈米达维（Ahmad al-Hamidawi）在房屋袭击中受伤。

法新社尚未能独立证实这一消息。

该名亲伊朗消息人士表示，这次攻击是一次「定点暗杀」行动。