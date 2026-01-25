美37岁男护理师遭执法人员击毙 影片曝光似打脸川普政府

（法新社华盛顿25日电） 美国边境执法人员昨天在明尼阿波利斯市击毙37岁男护理师普雷蒂，川普政府声称他是暴力攻击者，意图「屠杀」联邦执法人员，但影片画面似乎与川普政府的说法相左。

法新社报导，美国国土安全部（DHS）在枪击事故后表示，普雷蒂（Alex Pretti）当时「手持一把9mm半自动手枪，接近美国边境巡逻队（USBP）官员」，当官员试图解除他的武装时，他「激烈抵抗」。

美国政府官员未说明普雷蒂当时是否持枪。但美国国土安全部在社群媒体X张贴一把手枪的照片，据称这把手枪是在普雷蒂身上找到。

美国国土安全部在X写道，嫌犯也携带两个弹匣，且没带身分证明，似乎想对执法人员造成最大伤害，并屠杀他们。

然而，美国媒体广泛流传的影片显示，普雷蒂当时手里拿着手机，在积雪街道上拍摄执法人员，并且指挥交通。

根据上述影片，在一名执法人员将一名女性示威者推倒在地后，普雷蒂上前挡在两人之间，随即执法人员对他的脸喷射化学刺激喷雾。

数秒之后，一名灰衣执法人员似乎从普雷蒂的腰部取出某物，当时他跪在地上身体前倾，执法人员压在他身上，随即对他开枪。

一段影片显示，普雷蒂毫无反应地躺在地上，可以听见一名男子说：「枪在哪里？」法新社尚无法确认这些影片的真实性。

普雷蒂的父母后来发表声明，谴责川普政府说了「令人作呕的谎言」。