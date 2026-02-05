联准会主席人选条件曝光 川普：必须支持降息

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天指出，若前联邦准备理事会（Fed）官员华许（Kevin Warsh）不支持降低利率，就不会提名他出任下一任联准会主席。

川普在接受国家广播公司新闻网（NBC News）专访时指出，华许了解他希望联准会降息的立场。

川普表示：「我认为他本来就想这么做。」

川普强调，如果华许打算升息，根本不可能被提名为联准会主席人选。

川普长期主张应调降利率，并多次批评现任联准会主席鲍尔（Jerome Powell）未能更积极降息。

在这次专访中，川普形容目前的利率水准「太高了」。

联准会去年三度调降利率，但今年1月暂缓进一步降息。

此外，华许任命案在联邦参议院的确认程序中，可能面临不小阻力，外界也愈来愈担心联准会的独立性是否会受到政治压力影响。

参议院银行委员会的共和党籍参议员提里斯（Thom Tillis）表示，在司法部针对鲍尔的调查结案前，他将反对包括下任主席在内的联准会人事任命。

川普正试图撤换联准会理事库克（Lisa Cook），以及政府针对鲍尔在联准会整修费用上的调查，引发外界担忧联准会是否仍能维持政治中立。（编译：徐睿承）