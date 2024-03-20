联合国「全球气候状况报告」：地球正在求救

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（法新社日内瓦19日电）联合国世界气象组织（World Meteorological Organization）在年度的「全球气候状况报告」指出，2023年是有史以来最热的一年，同时也是「有史以来最温暖10年」中的一年，预计未来的气温会更高。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）就「全球气候状况报告」表示，地球像是处在悬崖边。

古特瑞斯在视讯演讲中表示，「地球正在求救」，「化石燃料污染正导致气候紊乱」，他并警告「变迁正在加速」。

去年全球气温「刷新」纪录，热浪席卷海洋，冰河的冰大量流失，而2024年可能会更热。世界气象组织气候监测负责人巴杜尔（Omar Baddour）向记者表示，「2024年很有可能再次打破2023年纪录」。

去年近地面的平均温度要比工业化前的水准高出摄氏1.45度，极度接近各国在2015年巴黎气候协定中所设定的摄氏1.5度临界值。

世界气象组织主席索罗（Celeste Saulo）警告：「我们从未如此接近…『巴黎协定』设定的摄氏1.5度下限。」

索罗向记者表示，「我现在对气候状况发出红色警报。」她并感叹「2023年每项气候指标都刷新纪录」。

索罗强调，气候改变不仅涉及气温。「我们在2023年目睹，尤其是前所未见的海洋变暖、冰河退缩和南极海冰消失，值得特别关注。」