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联合国专家：不少企业从巴勒斯坦遭种族灭绝牟利

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（法新社日内瓦3日电） 联合国人权专家艾班尼斯（Francesca Albanese）今天在一份报告里，谴责「从以色列非法占领、种族隔离乃至种族灭绝」中获利的企业。但她这份报告激起以国强烈反弹。

部分在报告中遭点名的企业也对内容提出异议。

艾班尼斯将她的报告提交联合国人权理事会（UNHRC）。这份报告调查「支持以色列驱逐及置换巴勒斯坦人屯垦殖民计画的企业机构」。

她主张，相关企业应终止所有导致、助长人权侵害与国际罪行的生意活动与业务关系。

以色列驻日内瓦的代表团则回应，艾班尼斯的报告是出自她「对以色列充满偏执与仇恨的动机，意在让以色列失去正当性」，还说这份报告「毫无法律根据，具诽谤性，且属公然滥用职权」。

报告中被点名的瑞士矿业与商品交易巨擎嘉能可（Glencore）也谴责艾班尼斯的指控「无稽」。

艾班尼斯是联合国特别报告员，负责1967年以来被占巴勒斯坦领域当地人的权状况

她在提交报告时以「末日般」形容加萨走廊与约旦河西岸的情况。

这份报告名为「从占领经济到种族灭绝经济」。艾班尼斯告诉媒体，她和报告内点名的所有48间企业接洽，只有18间企业有回应，「更只有少数诚恳回应」；大多数都声称「毫无部当与不法」。

艾班尼斯说：「一直都有从暴力、杀戮里得利的人员及组织。我报告所揭露的是一个体系，是个高度结构化、遍布各处、根深柢固的系统，根本无法修补或改善，唯一的办法就是将之摧毁。」

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