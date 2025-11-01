联合国安理会通过决议 挺摩洛哥西撒哈拉自治计画

（法新社纽约联合国总部31日电） 联合国安全理事会今天表决通过决议，支持摩洛哥的西撒哈拉（Western Sahara）自治计画，称是这个具主权争议地区「最可行」方案，但引发阿尔及利亚不满。

西撒哈拉是蕴藏丰富矿产的前西班牙殖民地，目前大部分由摩洛哥控制，但「波利萨里欧阵线」（Polisario Front）长年声索主权。争取独立的波利萨里欧阵线获得阿尔及利亚支持。

安理会先前曾敦促摩洛哥、波利萨里欧阵线、阿尔及利亚及茅利塔尼亚重启谈判，寻求达成广泛协议。不过在美国总统川普政府推动下，安理会转而支持摩洛哥最初于2007年提出的计画，即赋予西撒哈拉自治权，但主权仅归属于摩洛哥。

这项决议以11票赞成、0票反对、3票弃权、阿尔及利亚拒绝参与的表决结果通过。决议内容指出，在摩洛哥主权下赋予西撒哈拉自治，可能成为未来谈判解决长达50年冲突的基础；联合国在西撒哈拉的维和任务也延长1年。

决议说：「在摩洛哥主权下实现真正的自治可能是最可行的解决方案。」

摩洛哥国王穆罕默德六世（King Mohammed VI）赞扬这是「历史性」表决，称「我们将开启胜利新篇章，进一步巩固西撒哈拉的摩洛哥属性」。

摩洛哥首都拉巴特（Rabat）数以千计民众欢庆决议通过，群众高呼「西撒哈拉是摩洛哥的，一直都是」。

阿尔及利亚驻联合国大使本贾马（Amar Bendjama）则批评决议文「未能忠实或充分反映联合国非殖民化原则」，而且「未达西撒哈拉人民的期望和正当诉求，代表西撒哈拉人民的波利萨里欧阵线50多年来一直在抗争，希望成为唯一对自身命运有发言权的一方」。