联合国报告：俄监狱施酷刑 拒给乌囚犯医疗照护

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（法新社日内瓦23日电） 由联合国人权理事会（Human Rights Council）成立的委员会表示，俄罗斯掌控的监狱刻意拒绝提供乌克兰囚犯医疗照护，一座监狱的医师甚至参与所谓的「酷刑」。

该委员会旨在调查自俄罗斯入侵以来在乌克兰的违规情事。委员会先前已经得出结论，认为莫斯科的占领军队「系统性地」使用酷刑。

但委员会主席摩斯（Erik Mose）在向理事会口头报告时表示，酷刑已成为「普遍且可接受的做法」，且俄罗斯当局行事时「觉得不会受到惩罚」。

除了在监狱营里的酷刑和强暴，或是遭占领城镇中的妇女遭到强暴外，摩斯也谴责俄罗斯掌控的拘留中心「未对那些迫切需要的人提供适当的医疗协助」。

摩斯告诉人权理事会：「在一处设施里，连监狱医生都参与了酷刑。」

他的报告是根据遭占乌东奥列尼夫卡监狱（Olenivka Prison）前乌克兰囚犯的证词。

报告指出，2022年7月29日，奥列尼夫卡监狱发生爆炸，导致许多乌克兰战俘丧命，俄罗斯指责基辅当局以炸弹袭击监狱。

根据囚犯说法，「对数十名性命受到威胁的伤者，没有提供及时的医疗支援」。

只有被拘留在监狱的乌克兰军医试图救治受害者，但摩斯表示，这些军医不得不在「黑暗中、没有必要的医疗设备下工作，使用自己急救包中剩余的少量用品和床单充当绷带」。

「他们看着许多人在那一夜断气，奥列尼夫卡监狱的领导阶层则是站在一旁冷眼旁观。」

摩斯表示，之前的囚犯许多都留下「严重或无法弥补的身体伤害和创伤」。

部分囚犯在获释后仍难以恢复平民生活。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）