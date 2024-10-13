联合国：以军战车冲破维和部队营地

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷13日电） 联合国今天表示，以色列战车冲破派驻黎巴嫩南部的联合国维和部队基地大门。

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）在声明中表示，两台墨卡瓦型坦克（Merkava）今天破晓前摧毁基地大门而强行进入。战车离开后在100公尺外击发炮弹，飘到基地的烟雾导致联合国人员不适，尽管戴上防毒面具，仍有15人必须治疗。

以色列军方发言人修夏尼（Nadav Shoshani）告诉记者：「不是对基地进行突袭、没有试图进入基地，而是战车在猛烈炮火、多人受伤情况下，为脱离险境而进行后援。」

以色列军方在声明中表示，施放烟幕为撤离伤兵提供掩护，强调此举对维和部队不构成危险。

维和部队近日有5名成员在一连串袭击之下受伤，联合国驻黎巴嫩临时部队归咎于以军所为。

联合国部队表示，对维和部队成员的任何蓄意攻击「严重违反国际人道法和联合国安全理事会第1701号决议」。此一决议授权联合国在黎南部署维和部队。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早向古特瑞斯（Antonio Guterres）喊话，要求将派驻黎巴嫩战区的维和部队撤离至「安全地带」。

他在致古特瑞斯声明中说：「该是您将联合国驻黎巴嫩临时部队撤离（什叶派伊斯兰政治和军事组织）真主党（Hezbollah）据点和战区的时候了。」