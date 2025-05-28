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联合国：加萨援助中心现场混乱以军开枪 约47人受伤

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（法新社日内瓦28日电） 联合国一名高阶官员今天说，在加萨的一个新设援助物资分发中心出现混乱，约有47人受伤，主要是因以色列士兵开枪所致。

根据法新社记者，数千名巴勒斯坦人昨天涌入由美国支持的加萨人道基金会（Gaza Humanitarian Foundation , GHF）营运的一座援助中心，这是以色列绕过联合国所实施的新援助分发系统。

这次事件发生在加萨走廊南部的拉法（Rafah），以色列3月2日对加萨采取全面援助物资封锁措施，导致当地出现严重粮食和医药短缺，直到几天前才部分解除禁令。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）巴勒斯坦被占领土办事处主任桑海（Ajith Sunghay）告诉日内瓦联合国记者协会：「据我们掌握的讯息，昨天的事件中约有47人受伤。」

他还说，「大多数伤者是因为枪伤造成」，根据他掌握的资讯，「是以色列国防军（IDF）开的枪」。

桑海强调，他的办公室仍在评估和搜集关于整个事件的全面讯息。

桑海还说：「实际人数可能还会上升。我们正在尝试确认这些人具体发生了什么事情。」他指的是伤者的严重程度。

以色列军方说，昨天「部队在物资分发中心建物外区域鸣枪示警」，并已重新「控制情势」。

联合国和国际援助机构已说，他们不会与加萨人道基金会合作，因为基金会被指控在没有巴勒斯坦人参与的情况下与以色列合作。

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