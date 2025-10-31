联合国：苏丹武装团体进逼 恐灭族暴行重演

（法新社纽约联合国总部30日电） 联合国官员今天警告，随着苏丹准军事部队进逼，柯多方省（Kordofan）正发生大规模暴行。而邻近的达佛地区主要城市法舍（El-Fasher）沦陷后，居民正遭受集体「恐怖」事件。

联合国人道事务主管佛莱彻（Tom Fletcher）表示，达佛地区（Darfur）最后一座大城法舍，也沦陷于苏丹准军事组织「快速支援部队」（RSF）之手，当地被包围之时「原本就已遭受人道灾难，如今陷入更黑暗的地狱」。

法舍在逾18个月的残酷围困之后最终沦陷，外界担心苏丹恐再重蹈20年前覆辙，一些特定族群将受到灭族的暴行。

佛莱彻指出：「有可靠消息显示，快速支援部队的武装分子进入法舍城内后，就展开大规模处决。」

他说：「我们现在远在千里之外，虽听不见受害者的尖叫声，但当地恐怖情况持续发生：女性和女孩遭到性侵，民众遭到残忍肢解与杀害，凶手简直无法无天。」

佛莱彻警告，杀戮行为并不限于达佛地区，柯多方省同样爆发流血冲突。

他向联合国安全理事会（UN Security Council）表示：「北柯多方省激烈的战斗导致新一波流离失所，也危及人道救援行动，包括首府奥比德（El Obeid）周遭一带。」（编译：纪锦玲）