胶带贴香蕉作品2亿元落槌 得标者预告要吞下肚

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（法新社纽约20日电） 义大利艺术家卡特兰（Maurizio Cattelan）将一根香蕉用胶带贴在墙上的概念艺术作品，今天在纽约一场拍卖会上被一位加密货币企业家以620万美元（约新台币2亿元）天价买下。

这个可以食用、名为「喜剧演员」（Comedian）的挑衅创作2019年在美国迈阿密海滩（Miami Beach）的巴塞尔艺术展（Art Basel）首度亮相，当时就引发关于它是否能称之为艺术的争议，而这也正是卡特兰的目的。

中国加密货币企业家孙宇晨（Justin Sun）今天豪掷逾600万美元买下这个水果和黏贴其上的一条银色宽胶带，这个作品5年前以12万美元拍售。

拍卖公司苏富比（Sotheby’s）今天透过声明引述孙宇晨说法：「这不只是一件艺术品。它代表着连接艺术、迷因（meme）和加密货币社群世界的一种文化现象。」

孙宇晨说：「我认为这件作品未来能激发更多想法和讨论，将成为历史的一部分。」

苏富比在拍卖前将这件作品定价在100万到150万美元之间，吸引7位潜在买主，成交价格超乎预期。

鉴于香蕉的赏味期，孙宇晨实际上是买下了这个作品是出自卡特兰之手的证书，以及当香蕉变质时要如何更换的说明书。

此次拍卖的作品是第3个版本，第1个版本先前在迈阿密展出时，被行为艺术家达图那（David Datuna）以「肚子饿了」为由吃掉。

中国区块链平台波场（TRON）创办人孙宇晨表示，他也有意吃下自己的投资物。

他说：「接下来几天里，我会亲自吃下这根香蕉作为这次独特的艺术体验一部分，纪念它在艺术史和流行文化中的地位。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）