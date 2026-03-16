船舶追踪网站：一艘非伊朗籍油轮通行荷莫兹海峡

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（法新社伦敦16日电） 伊朗战争导致荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航运受扰之际，船舶追踪网站MarineTraffic今天表示，1艘巴基斯坦籍油轮在自动识别系统（AIS）开启状态下通过此海峡。

MarineTraffic于格林威治标准时间今天上午10时28分在社群媒体X发文说，自战争造成航运大幅受扰以来，「载运阿布达比Das原油的阿芙拉型（Aframax）油轮喀拉蚩号（Karachi）成为第一艘在传输AIS讯号状态下，通过这条咽喉要道的非伊朗籍货轮，显示部分船只可能已透过磋商取得安全通行权。」

MarineTraffic指出，这艘油轮悬挂巴基斯坦国旗，船身长达237公尺、吃水11.5公尺，显示船体较重且可能载满货物。

贴文表示，荷莫兹海峡过去数周航运流量骤降之际，这艘船昨天进入伊朗海域，「以约9.6节速度于阿曼湾（Gulf of Oman）航行，并在AIS开启状态下顺利通过海峡」。

彭博（Bloomberg News）资料显示，这艘油轮上一次停靠地点是阿拉伯联合大公国（UAE）的石油枢纽达斯岛（Das Island）。

自美国与以色列联手对伊朗展开轰炸行动后，德黑兰基本上已封锁荷莫兹海峡。全球约20%的石油及液化天然气（LNG）经由荷莫兹海峡运输。

海事数据公司劳合商情社（Lloyd’s List Intelligence）估算，自2月28日战争爆发到本月13日为止，总共77艘船通过荷莫兹海峡，多数属于所谓的「影子船队」，这些船并未纳入传统保险和船舶追踪系统。

英国海事贸易行动办公室（UK Maritime Trade Operations，UKMTO）指出，自3月1日以来，该区域内已有20艘商船遇袭或通报相关事件，其中包含9艘油轮。