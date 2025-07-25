艾普斯坦性丑闻续烧 美司法部讯问同伙麦克斯威尔

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（法新社华盛顿24日电） 美国司法部高层官员今天耗费数小时讯问前英国名媛麦克斯威尔，她因为协助性犯罪富豪艾普斯坦而入狱。美国总统川普试图平息外界对他处理这起轰动案件的不满声浪。

麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）的律师马库斯（David Markus）表示，麦克斯威尔在佛罗里达州塔拉哈西（Tallahassee）的法院与副司法部长布兰希（Todd Blanche）会谈一整天，期间她有问必答。

马库斯告诉媒体：「她并未援引任何特权，也未拒绝回答。她坦率诚实且尽力回答了所有问题。」

马库斯表示，他不会对与布兰希会面的「实质内容」发表评论，也不会说明是否会有进一步讨论。布兰希曾担任川普在封口费案件及两起联邦刑事案件中的私人律师。

现年63岁的麦克斯威尔因2021年被判定协助艾普斯坦（Jeffrey Epstein）诱拐未成年少女而遭判刑20年，目前正在服刑。艾普斯坦2019年在纽约监狱等待性贩运案件审判期间身亡。

布兰希本周稍早表示，若麦克斯威尔掌握「任何人对受害者犯下罪行的资讯」，联邦调查局（FBI）与司法部都会听取她的说法。

他说：「没有人能凌驾于法律之上，任何线索都必须追查到底。」

现年79岁的川普曾是艾普斯坦的密友。「华尔街日报」（The Wall Street Journal）昨天报导，司法部审查所谓的「艾普斯坦档案」时，发现川普的名字出现在数百个名字中，但没有证据显示他有任何不当行为。

川普上周对「华尔街日报」提出诽谤告诉，求偿100亿美元（约新台币2958亿元），原因是华尔街日报报导他曾于2003年祝贺艾普斯坦50岁生日时，写了一封带有性暗示的信。