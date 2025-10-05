芝加哥局势升温 川普批准派国民兵进驻

（法新社华盛顿5日电） 伊利诺州芝加哥联邦探员朝疑似持枪的驾驶人开枪后，美国总统川普（Donald Trump）随后批准在当地部署军队。

白宫发言人杰克森（Abigail Jackson）表示，川普已下令派遣300名国民兵前往芝加哥（Chicago），负责保护联邦官员及相关设施。共和党籍的川普连续多周表示将不顾当地执政官员的意愿，派兵进入芝加哥，如今说到做到。

杰克森说：「总统川普绝不会对困扰美国城市的无法无天现象视而不见。」

至于芝加哥的枪击事件，美国国土安全部（DHS）表示，事发在今天上午，当时探员「被10辆汽车包围」。

国土安全部助理部长麦劳夫林（Tricia McLaughlin）在声明中表示：「在冲撞执法人员车辆的驾驶人之中，其中1人持有半自动武器。」

她说： 「执法人员被迫开枪自卫，对一名持枪美国公民射击。」

法新社无法独立查证国土安全部提供的相关说法。

国土安全部表示，这名驾驶人后来自行开车前往医院治疗伤口。

麦劳夫林并指控芝加哥警方「离开案发现场」，员警拒绝「协助我们控管现场秩序」。

芝加哥警方则对当地媒体福斯32台（Fox 32）表示，员警有到场回应通知，但警方「未涉入本案，相关调查由联邦单位进行」。