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芬兰总理：俄罗斯对欧盟构成威胁 永久且危险

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（法新社赫尔辛基22日电） 芬兰总理欧尔波（Petteri Orpo）今天表示，俄罗斯对欧盟来说是「永久且危险的威胁」，并强调有必要增加国防开支，并加强对乌克兰的支持。

欧尔波与欧盟对外政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）、瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）和希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）共同主持一场安全和移民峰会。

欧尔波会后对媒体表示：「安全局势已经改变。俄罗斯对欧盟和欧洲国家来说，是个永久且危险的威胁。」

欧尔波表示：「欧洲的国防必须尽其所能来强固，我们必须考虑所有财政选项。」但他并未提及任何增加预算的具体计画。

卡拉斯对此表示同意，她表示：「俄罗斯对欧洲安全构成直接威胁。」并提到「安全是由不同要素组成」。

卡拉斯说：「我们在整个欧洲看到了不同的混合攻击，无论是破坏行为，还是网攻，还有危险的影子舰队、GPS干扰、电缆破坏，以及移民遭武器化。」所谓影子舰队，是指一些为俄罗斯运送石油、逃避制裁的老旧船只。

2023年秋季，近1000名无签证移民抵达芬兰东境，这条边界与俄罗斯毗邻长达1340公里，芬兰指控俄国策划这一波移民潮。

欧尔波表示，确保芬兰与俄罗斯交界处的安全，这条即为欧盟和北大西洋公约组织（NATO）的边界，「对芬兰及其他欧盟成员国和北约盟国来说，这是一个生死攸关的问题」。

他也指出，各国「必须继续支持乌克兰，无论需要多长时间或多少援助」。（译者：纪锦玲）

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