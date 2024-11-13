英国作家珊曼莎．哈维太空小说 获2024年布克奖

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（法新社伦敦12日电） 英国作家珊曼莎．哈维（Samantha Harvey）今天以追踪6名太空人在太空24小时状态的小说「轨道」（Orbital，暂译），荣获文坛声誉卓着的英语文学奖「布克奖」（Booker Prize）。

哈维的小说「轨道」讲述「国际太空站」（International Space Station）上6名太空人的故事，其中包括2名男性与4名女性，分别来自日本、俄罗斯、美国、英国与义大利，涉及哀悼、欲望与气候危机等议题。

49岁的哈维2009年曾凭藉处女作「荒野之地」（The Wilderness）入围布克奖长名单。

哈维将这个奖献给「所有为地球发声而非不利于地球的人，以及为和平工作而不是反对和平的人」。

评审主席德瓦尔（Edmund de Waal）说：「这部小说的主题是每一个人、也可以说是没有人，因为国际太空站的6名太空人环绕地球时，观察天气在脆弱的边界与时区间的变化。」

「哈维运用她抒情且敏锐的笔触，刻划出不可思议又令人耳目一新的世界。」

今年有创纪录的5名女性作家角逐奖金5万英镑（约新台币212万元）的布克奖，奖项是在伦敦一场盛大的典礼上宣布。

过去的得奖者包括印度裔英国作家鲁西迪（Salman Rushdie）与加拿大小说家玛格丽特．爱特伍（Margaret Atwood）。

这个奖项开放任何国籍的英语作者角逐，只要作品是以英语写成并于2023年10月1日到2024年9月30日在英国或爱尔兰出版。