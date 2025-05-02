英国哈利王子盼与家人和解 维安官司败诉难携妻儿回国

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（法新社伦敦2日电） 英国哈利王子（Prince Harry）今天告诉英国广播公司（BBC），他希望与形同陌路的家人「和解」，但在打输维安官司后，他「见不到」能将「妻儿带回英国」的日子。

哈利告诉BBC：「我的一些家人将永远无法原谅我写了那本书…但我想要和解。」

在这段访谈播出数小时前，伦敦上诉法院驳回哈利在访问英国时获得英国警察全面保护的要求，这项裁决让他「深受打击」。

哈利明显看起来心情低落，他告诉BBC：「我见不到一个能把妻儿带回英国的世界。」

哈利是在2020年退出英国王室，他透露父亲、英国国王查尔斯三世（Charles III）「因为这个维安问题，不愿与我讲话」。

查尔斯三世正在接受癌症治疗。哈利说，不知道他的父亲还剩下多少寿命。

哈利是查尔斯最小的儿子，也称为萨塞克斯公爵（Duke of Sussex），他离开英国与妻子梅根（Meghan）移居海外后，英国政府降低他的维安层级，自那之后就陷入多年官司。

哈利在美国加州接受访问时，称这项法院裁决是「老派的当权派黑箱操作」，并指控王室影响裁决。

他称这个维安议题被用来当作控制他的「筹码」，并向他的父亲与政府请求帮助。

哈利说：「我的父亲手中握有很多掌控权与能力。最后，这整件事可以透过他解决，不一定是要干预，而是置身事外，让专家们做必须做的事。」

哈利又说，原本降低他保护层级的决定是「前政府做出的」，现在是新政府执政，他敦促首相施凯尔（Keir Starmer）与内政大臣古柏（Yvette Cooper）介入。

哈利不会把此案上诉到最高法院。他说：「我想念英国…我无法向我的小孩展现我的祖国，这件事真的很令人难过。」