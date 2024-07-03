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英国国会改选在即 左右选情重点一次看

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（法新社伦敦3日电） 英国国会改选明天投票，虽然工党被看好可望重返执政，工党担忧选情冷恐不利投票率，而改革党的窜起和自由民主党声势看涨等，也是左右选举结果的关键。

据法新社选前汇整的5大重点：

●对政治厌倦失望的选民会投票吗？

选民的冷淡扩及两党党魁，线上民调业者「舆观」（YouGov）本月的调查显示，对现任首相苏纳克（Rishi Sunak）和工党党魁施凯尔（Keir Starmer）反感的民众，分别高达72%和51%。

由于数十席竞争相当激烈，工党的选将不讳言，非常担忧选民冷淡的氛围。

●8会是英国右翼领袖法拉吉（Nigel Farage）的幸运数字吗？

这是他第8度角逐英国国会议员，若能如愿胜选赢得东英格兰滨海克拉克顿（Clacton-on-Sea）的席次，这位美国前总统川普（Donald Trump）的盟友能见度将大幅提升。

若法拉吉第8度角逐还是出师不利，由他一手创立，民调显示目前获得19%支持度的英国改革党（Reform UK），仍将在工党与保守党竞争激烈的多个选区中，扮演决定性的角色。

●保守党会溃败吗？

多项选前民调显示，曾经由邱吉尔（Winston Churchill），佘契尔（Margaret Thatcher）和强生（Boris Johnson）领导的保守党，所得席次将少于1906年大选的141席，写下自1834年创党以来最惨纪录。

各界已开始揣测，谁将接替苏纳克，领导分崩离析的保守党，仍待观察的是有多少党内重量级人物守住席次，以及保守党可能选择的走向。

2010至2015年前首相卡麦隆（David Cameron）主政时期，保守党走中间路线，之后转向右翼，若改革党选得不差，部分保守党人不排斥与他们结盟。

●苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP）将被弱化？

苏格兰的英国国会选区共59席，现任首席大臣史文尼（John Swinney）坚称，这次大选得赢得59席中的多数，才足以使他有底气与英国新政府，就举办另一回合的公投再度展开谈判。

目前苏格兰民族党在国会共43席，但工党打算运用在全国凌厉声势，再度赢得在苏格兰的主导地位，4日将是这个处于困境挺独政党所面临的首次选战考验。

●自由民主党（Liberal Democrats）再起？

根据舆观的一项调查，自由民主党的支持度约12%，而他们在英格兰南部声势高涨，总共可能拿下多达67席，远高于2019年的11席。

自由民主党于2010年国会选举赢得57席，并与保守党共组联合政府，这回若真能取得民调所预测的席次，不但可媲美2010年的席次大跃进，也有助推动他们力主的亲欧洲与重视气候变迁政策。

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