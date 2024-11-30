英国国会激烈辩论5小时 安乐死法案通过二读

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（法新社伦敦29日电） 英国国会下议院议员今天就安乐死法案激辩5小时，最终以330票对275票通过二读，支持对英格兰和威尔斯地区的末期病患进行「协助死亡」，这项争议法案将迈入国会审议的下个阶段。

倡议团体「有尊严地善终」（Dignity in Dying）肯定表决结果是「迈向赋予临终之人更好选择和保护的历史性一步」；「基督教关怀」（Christian Concern）则称之为「对国内弱势族群的黑色星期五」。

这是国会下议院近10年来首次表决这项议题，以330票对275票支持将安乐死合法化。

正式表决前，国会内部展开长达近5小时的激烈辩论，拥挤的议场内气氛凝重，场外抗议声浪此起彼落。

这项「末期病患（生命终结）法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill）如今迈入下个阶段，开放议员提出修正案，这个过程预期将充满争议。

随后再送进国会下议院和上议院，展开进一步表决。

立法过程可能需耗时数月，若法案最终通过，相关法律变更仍需数年时间。

下议院前一次就安乐死法案进行辩论是在2015年，当时该法案遭到否决。但民调显示，英国公众对于赋予末期病患结束生命选择的态度已转为支持。

若这次立法通过，英国将跟进多个欧洲国家及其他允许某种形式协助死亡地区的脚步。

支持这项法案的工党（Labour Party）国会议员李德彼特（Kim Leadbeater）在辩论期间表示，改变法律让末期病患「能在生命终点拥有选择、自主和尊严」。

倡议人士也主张，这项法案能让某些死亡过程较不痛苦。

但其他国会议员则担心，人们可能会有被迫选择接受安乐死的感觉，另有些人则担心身障人士恐受歧视。

反对这项法案的人也担心，国民保健署（NHS）还没准备好面对这种重大变革，以及可能减少对安宁缓和照护的投资。

保守党（Conservative Party）国会议员克鲁格（Danny Kruger）说，「真正的尊严是直到临终前都能受到照顾」，呼吁同僚反对「国家自杀服务」。