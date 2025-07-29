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英国小镇唯一酒吧歇业　村民合力救下社区心脏

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（法新社英国新拉德诺29日电） 英国威尔斯乡村近200年历史的「拉德诺纹徽」酒吧，几年前还是杂草丛生的废墟，但在村民联手抢救下，这个酒吧已于2025年重新开张，再度传出欢笑声。

1830年代首度开业的「拉德诺纹徽」（Radnor Arms）酒吧，2016年不堪飞涨的物价而宣告关门大吉，不久后便成废墟一片。

自2012年以来，「拉德诺纹徽」便是风景如画威尔斯村庄新拉德诺（New Radnor）仅存的酒吧，它的收摊对村内438名居民来说简直是一大打击。

过去18年都与这个酒吧比邻而居的57岁退休精神科医师派尔（David Pyle）说，拉德诺纹徽「是整个村子的核心所在」，「原本很欢乐，接着却关门大吉」。

在英国，酒吧是社区生活不可或缺的基石，如今却面临愈来愈大的威胁。

在饮酒习惯出现变化、帐单节节高涨之下，2000年时存在的6万800间酒吧已于过去25年期间倒了超过1/4。

根据英国啤酒暨酒馆协会（BBPA），截至去年底仍有4.5万间酒吧在营业，但预料今年还会再倒378间，相当于1天至少倒1间。

酒吧在英国有多重要？出手救下「拉德诺纹徽」的其中一名村民诺顿（Sue Norton）说，「这是社区的心脏。有人生日、有人结婚、有人过世，我们都是在这里庆祝、纪念。」

诺顿和其他村民为了拯救这家酒吧，针对政府一项旨在提供民众资金来买下濒临倒闭酒吧或商店的计画，提出申请。

去年一场大规模募款活动共筹到20万英镑（约新台币800万元），外加社区所有权基金提供等额资金以及政府拨出的4万英镑补助，村民便善用这笔44万英镑资金，买下酒吧、重新装潢，最后顺利重新开张，并靠志工而非聘请员工轮班顾吧台。

44岁乌克兰难民马钦柯（Eugene Marchenko）说，在吧台担任志工，让他在抵达村庄不过短短数日就几乎认识全村的人。

他说：「我在书里读过酒吧是英国的着名传统，但现在我亲身感受到…这不只是喝酒的地方，更是分享和认识彼此的所在。」

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