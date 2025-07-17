英国计划下调投票年龄至16岁

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（法新社伦敦17日电） 英国政府今天表示，计划将大选投票年龄自18岁下修至16岁，这是执政的工党去年选前承诺调整选举制度的一环，也将使英国成为全球选举投票年龄最低的国家之一。

英国副首相芮纳（Angela Rayner）在社群媒体X发文说，「年轻族群已经准备好贡献社会，包括投入职场、纳税和服兵役，他们当然有权利对影响自身的议题表达意见」，并表示政府正在履行承诺，要给予16岁和17岁青少年投票权。

这是执政的工党（Labour Party）去年赢得大选前做出的竞选承诺，也是工党计划对民主制度进行调整的其中一环。有人认为，英国民主制度因投票率低落等问题，正「陷入危机中」。

不过，下修投票年龄可能引发争议。异议人士声称这是自私的行为，因为新获得投票权的青少年被视为更有可能支持中间偏左的工党。

英国政府须向国会下议院递交这项提案，而工党在下议院650席次中握有绝对多数席次，足以做出改变。

根据线上资料库，目前全球仅少数国家开放16岁民众参与普选投票，包括奥地利、阿根廷、巴西、厄瓜多以及古巴。奥地利于2007年下修选举投票年龄至16岁，在欧洲联盟（EU）国家中开第一枪。