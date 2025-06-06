英国：亚马逊同意采取行动打击假评论

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（法新社伦敦6日电） 英国竞争监管机构今天表示，亚马逊公司（Amazon）已同意打击其英国电商网站中与推销产品有关的虚假评论。

英国竞争及市场管理局（Competition and Markets Authority，CMA）自5年前对这类事件展开调查，Google今年1月同意类似的承诺。

竞争及市场管理局今天发表声明说，亚马逊已「签署承诺书，允诺强化现行系统，以应对虚假评论与目录滥用（Catalogue abuse）行为」。

CMA指出：「目录滥用涉及商家窃取热销商品的好评，加到另一个截然不同的商品下，以不当提高该商品的星级评价。」

CMA还说，「亚马逊已允诺对不当提高商品星级评价的商家，采取严厉的制裁措施」，这些商家可能被拒于亚马逊英国电商网站之外。CMA表示，约90%英国消费者在决定是否购买商品时会参考网路评论。

CMA补充说，「每年有多达230亿英镑（约新台币约9324亿元）的英国消费者支出可能受到网路评论所影响。」

CMA执行长卡德尔（Sarah Cardell）在今天的声明中说道：「这么多人使用亚马逊，从购买新自行车锁到寻找最优质的咖啡机，显然星级评分和评论对他们的选择具有重大影响。」

卡德尔强调：「这意味人们可以更有信心做出决定，因为他们知道，试图欺骗他们的行为很快就会被杜绝。」