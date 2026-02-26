英极右翼活动家访美国国务院 获赞言论自由战士

（法新社华盛顿25日电） 英国极右翼活动人士罗宾森（Tommy Robinson）今天宣布访问美国国务院。美国总统川普政府正因言论限制加强批评欧洲盟友，并对欧陆各地的极右翼政党表示支持。

本名为亚克斯里-蓝侬（Stephen Yaxley-Lennon）的罗宾森在社群平台X上写道：「在美国建立联盟与友谊，今天我有幸受邀前往国务院。」并附上一张显然是在华府国务院总部阳台拍摄的照片。

美国官员黎顿豪斯（Joe Rittenhouse）也在X发文表示，「很荣幸」罗宾森能来到国务院，并称这位英国活动家为「言论自由战士」。

黎顿豪斯在文中写道：「当我们为言论自由奋斗时，世界与西方会变得更好，没有人比汤米（罗宾森）更站在第一线。」黎顿豪斯是国务院领事事务局的一名顾问。

罗宾森在网路上拥有大量追随者，是英国极具争议的人物，长期领导激进的反穆斯林与反移民行动。

现年43岁的他曾是足球流氓，近年日益将这些主题与「英国目前对言论自由充满敌意」的说法相结合。

去年9月，这位自诩为记者的活动人士在伦敦街头集结约15万人，这也是英国史上规模最大的极右翼示威活动之一。

他面临一系列刑事定罪，包括数十年前的抵押贷款诈欺、公共秩序罪及藐视法庭罪。

罗宾森曾于2013年在英国入狱，原因是他使用他人的护照进入境美国；在此之前，美国曾因他的毒品犯罪纪录拒绝他入境。

当法新社询问有关罗宾森访问一事时，美国国务院拒绝置评。