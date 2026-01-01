英法海底隧道停电致列车大乱 欧洲之星虽复驶但误点

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎31日电） 英法海底隧道因电力故障导致数千名旅客受困，部分旅客甚至彻夜待在无电力的列车上。经过抢修后，列车交通31日虽已部分恢复，但仍有多班次取消及延误。

英国伦敦与法国巴黎间的两班列车已取消，双向往来多数列车皆延误。欧洲之星（Eurostar）也警告，跨年夜列车服务恐受「连带影响」。

来自伦敦的妇人雷诺夫（Christelle Renouf）与丈夫及两名子女赴巴黎，却因列车受阻，旅程比原定多花12小时。

她在巴黎北站说：「上车后，列车先是因人手不足停止一小时，接着又在隧道入口前停下，因为有条缆线掉落车厢上。」家人只好在「没有电、水和无线网路」的列车上度过一夜。

欧洲之星列车的发言人表示，一条接触网缆线掉落在一辆往返伦敦及巴黎的欧洲之星列车上，事发地点就在英法海底隧道口附近。

营运商12月30日宣布伦敦、巴黎、阿姆斯特丹及布鲁塞尔间所有列车暂停服务，让许多跨年旅客被迫紧急寻找替代方案。

不过，欧洲之星31日表示「经过昨日英法海底隧道电力异常及夜间部分铁路设施问题后，今日列车已恢复行驶」。

但欧洲之星表示，仍有「部分列车可能延误，或临时取消」。