英规画「国家警察局」 仿FBI打击重大犯罪

（法新社伦敦24日电） 英国政府今天宣布将成立类似美国联邦调查局（FBI）的国家警察机构，整合各单位资源，强化应对诈欺、网路与组织犯罪等重大案件能力。

英国政府今天表示，新成立的「国家警察局」（National Police Service, NPS）以打击复杂与重大犯罪为宗旨，整合目前分散全国的既有机构，包括国家打击犯罪局（National Crime Agency, NCA）与各区域组织。

英国内政部表示，这是警政200年来最重大改革。

这项改革将减轻地方警政负担，地方应专注日常治安，将时间与资源投入打击商店行窃与反社会行为等事项，而不是为其它事务所分散。

内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）说：「部分地方警力缺乏打击现代复杂犯罪所需的技能或资源，例如诈欺、儿少网路性剥削或组织犯罪集团。」

她补充说：「我们将成立新的国家警察局，也就是所谓『英版FBI』，部署世界级人才与最先进科技，追踪并逮捕危险罪犯。」

「如此一来，地方警力就能有更多时间投入社区犯罪防治。」

国家警察局将由1名局长领导，他将成为全英最高阶的警务官员。

「国家警察局」是英国内政部所提出的诸多改革之一，内政部称其为「警察制度成立2世纪以来规模最大的改革」。