荷兰中间派领袖叶腾：胜选证明有可能击败民粹政党

（法新社海牙31日电） 荷兰国会大选开票一度陷入胶着，不过荷兰国家通讯社的报导今天指出，预估中间派民六六党将胜选，其对手自由党恐无法再翻盘后，民六六党领袖叶腾宣布胜选。

叶腾（Rob Jetten）告诉记者：「我非常高兴…我们在这次选举成为（国会）最大党，这对民六六党（D66）是历史性成果。同时，我感到责任重大。」

叶腾今天也向法新表示，民六六党在选举中赢过极右派领袖怀尔德斯（Geert Wilders）及其领导的自由党（PVV），显示击败在欧洲崛起的民粹政党是有可能的。

荷兰国家通讯社（ANP）今天根据其计票结果预测民六六党将胜出，自由党终究未能消弭差距。多间荷兰媒体立即引述ANP的报导，包括荷兰广播基金会（NOS）。

目前只剩1个选区和海外邮寄选票尚在开票，民六六党约以1万5155票领先自由党。

邮寄选票已在海牙开始计票，但最快也要等到11月3日晚间才会宣布结果。

现年38岁的叶腾有望成为荷兰史上最年轻总理，但前方仍有漫长的组阁谈判在等待他。

主要政治人物11月4日将齐聚国会，以选出协调者负责探询各党意见，了解各方合作意愿。得票最高政党的党魁将主导艰钜的组阁过程，预计将耗费数月。

在此之前，荷兰现任总理史霍夫（Dick Schoof）仍担任看守总理，他今天稍早说：「我预期耶诞节时我仍会是总理。」

所有政党都排除与怀尔德斯合作，他今年6月因移民问题相关争论，率自由党退出上个执政联盟，导致联合政府破裂。