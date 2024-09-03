荷兰开铡 人脸辨识公司Clearview AI挨罚逾10亿元

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（法新社海牙3日电） 荷兰当局今天对美国人脸辨识公司Clearview AI处以3050万欧元罚款，原因是该公司「非法」创建包含数百亿张人脸照片的资料库，荷兰当局称此举属「大规模」侵权行为。

法新社报导，除开罚相当于新台币10.8亿元的罚款，荷兰资料保护局（AP）还宣布在荷兰禁用Clearview，并警告其他公司勿与这间美国企业合作，以免遭处「巨额罚款」。

据报导，Clearview AI在未取得当事人许可的情况下，从网站和社群平台搜集脸部图像，并将其庞大的人脸资料库进入权限出售给执法部门等客户。

该公司透过其官网表示，它拥有全球最大的公共来源照片库，共有超过500亿张照片，可用于刑事调查和确保公共安全。

对此，荷兰资料保护局局长沃夫森（Aleid Wolfsen）表示，「人脸识别是一项具强烈侵入性的技术，不能随意向任何人开放。只要你的照片曾出现在网路上，你就可能出现在Clearview的资料库中，同时受到追踪。」

他还说，「这不是恐怖电影里的末日场景，这种事情也不是只有在中国才会发生。」

在此之前，Clearview已遭英国、法国和义大利当局开铡。2022年Clearview遭法国罚款时，执行长宦孙至（Hoan Ton-That）曾辩称，该公司在法国没有客户或营业据点，因此不受欧盟隐私法的约束。

根据荷兰资料保护局的声明，Clearview坚称该公司仅向欧盟以外的情报和调查部门提供服务。

该机构还警告Clearview，若不停止违规行为，将进一步面临最高510万欧元的严重处罚。