荷兰拟退出欧盟移民庇护制度 极右翼领袖：恐耗费数年

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（法新社海牙16日电） 荷兰极右翼领袖怀尔德斯今天告诉法新，新政府可能得花上「数年」才能履行选择退出欧洲联盟移民庇护制度的承诺，但矢言荷兰将执行其有史以来最严格的庇护政策。

怀尔德斯（Geert Wilders）等荷兰政治人物经过6个月谈判，昨天终于就组成联合政府达成协议后，他告诉法新社荷兰将比照丹麦，尝试选择退出欧盟（EU）庇护制度，不过「成功（退出）可能得花上好几年」。

丹麦之前透过谈判达成协议，得以不受欧盟共同庇护政策约束，而新荷兰政府计划尽快向欧盟执行委员会（EC）提出相同要求。

不过怀尔德斯表示，新右翼政府的短期目标在于透过荷兰法律限制他称为「寻求庇护者大举涌入荷兰」的现象。

怀尔德斯告诉法新，他们现在达成的协议内容，确实将是荷兰曾实施过「最严格的反庇护」政策。

包括荷兰在内，有15个欧盟国家致函欧盟执委会，要求进一步收紧欧盟庇护政策，更容易将无证移民转送第3方国家，他们在海上获救后也比照办理。

这封信要求欧盟执委会「提出新方法及解决办法，避免非常规移民来到欧洲」。

签署这封信的国家包括奥地利、保加利亚、赛普勒斯、捷克共和国、丹麦、芬兰、爱沙尼亚、希腊、义大利、拉脱维亚、立陶宛、马尔他、荷兰、波兰及罗马尼亚。

这些国家希望欧盟强化其最近通过的新移民庇护政策，更严格控管寻求进入欧盟的人。