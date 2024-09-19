莫斯科无人机频进犯领空 北约东翼9国要求集体回应

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（法新社布加勒斯特18日电） 俄罗斯以无人机和飞弹对乌克兰发动攻击，却一再侵犯邻近国家领空，北约东翼9国的国防部长今天要求北约做出集体回应。

俄国自2022年2月入侵乌克兰以来，莫斯科当局几乎每天对乌克兰进行无人机和飞弹攻击，连靠近乌克兰西部与欧洲联盟（EU）、北大西洋公约组织（NATO）成员国接壤的边界地带也受到波及。

罗马尼亚和拉脱维亚9月初曾指出，俄军有次对乌克兰发动夜袭时，俄国无人机和飞弹接连飞越他们两国的领空。

北约东翼9国的防长对俄国无人机和飞弹一再侵入北约盟国空域表示「深切忧虑」，并敦促「北约内部做出集体回应」，同时要求北约协助「提升我们侦察、识别及必要时拦截低空慢速飞行物体的能力」。

罗马尼亚国防部长提尔瓦（Angel Tilvar）在首都布加勒斯特（Bucharest）举行的国防部长会议后告诉记者，「有必要在盟国层级上采取强而有力且协调一致的应对措施，并迅速实施北约的整合防空反飞弹（IAMD）轮替模式」。

北约东翼9国就是所谓的「布加勒斯特9国」（Bucharest Nine），包括保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚以及斯洛伐克。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）今天稍早才呼吁，乌克兰邻国应考虑击落俄军飞弹和无人机的可能性。他从罗马尼亚展开区域性访问时，形容俄国的空袭是「全球性威胁」。

北约曾表示，目前没有任何迹象显示，这些事件是俄罗斯对北约盟国进行的「蓄意攻击」。