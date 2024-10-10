菲中南海频冲突 小马可仕当面向李强提出质疑

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（法新社寮国永珍10日电） 菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在东南亚国家协会（ASEAN）峰会中，就双方船只近来在存有主权争议的南海发生碰撞事件向中国国务院总理李强提出质疑。

李强在寮国会见正在召开峰会的东协10国领袖。近几个月来，中国和菲律宾船只频频在南海存在激烈争议的岛礁和岛屿四周发生冲突，局势有擦枪走火之虞。

在会议现场的一位东南亚外交人士告诉媒体，与李强的这场会议大多聚焦在经贸，但小马可仕利用机会提出南海议题，他主张：「经济合作与政治安全议题无法切割」。

这名东南亚外交人士说，小马可仕在会中表示，当政治层面呈现紧绷局势，东协和中国就不能假装经济层面一切都好。

小马可仕同时指出，双方都应加快脚步，针对海上行为准则进行讨论。

根据法新社看到的峰会主席声明初稿，东协领袖昨天重申长久以来的立场，呼吁各方在南海克制并尊重国际法。

新加坡总理黄循财昨天在峰会中告诉与会领袖：「南海是即时和迫在眉睫的议题，有着擦枪走火的实际风险。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天抵达寮国，明天与东协领袖举行会谈时南海情势预料会是讨论事项之一。

美国国务院亚太事务助卿康达（Daniel Kritenbrink）指控中国采取「逐步升级、不负责任的举措，藉此胁迫并施压南海主权声索方」。