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菲中船只南海再起冲突 美日法同声谴责北京

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（法新社马尼拉18日电） 菲律宾与中国船只昨天在南沙群岛仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）海域发生冲突，美国、日本和法国都对中方行为表达谴责。

近几个月来，中菲船只在仁爱暗沙冲突次数节节升高。这些事件通常在菲律宾向搁浅的海军登陆舰马德雷山号（Sierra Madre）驻军执行运补任务期间发生；菲国持续向该舰进行运补，以维护马尼拉对仁爱暗沙的主权声索。

仁爱暗沙距离菲律宾西部巴拉旺岛（Palawan Island）约200公里，距离中国最近的主要陆地海南岛超过1000公里。

菲律宾盟友美国对中国的行为表达关切。

美国驻菲律宾大使卡尔森（MaryKay Carlson）在社群媒体贴文中表示，华府「谴责」中国「具侵略性的危险行为，造成人身伤害、损坏菲国船只，并妨碍合法的海上行动」。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）在华府向媒体表示，中国的行为「具挑衅意味」，恐引发更大规模的冲突。

法国和日本也对中国的行为提出谴责。

日本驻菲律宾大使远藤和也表达日本对中国海警「一再做出危险和具侵略性行为的严重关切」。

法国驻菲律宾大使冯塔内（Marie Fontanel）在社群媒体贴文中表示，「我们反对任何威胁行为，或使用违反国际法的武力」。

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