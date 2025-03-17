菲前总统杜特蒂被捕 菲参院展开调查

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（法新社马尼拉17日电） 菲律宾参议院今天宣布，将针对前总统杜特蒂上周被捕并迅速移交至国际刑事法院（ICC）一事展开正式调查。杜特蒂因任内发起致命扫毒战争，面临违反人道罪指控。

现年79岁的杜特蒂（Rodrigo Duterte）是首位在国际刑事法院受审的亚洲前国家元首。他于2016至2022年担任总统期间发动血腥扫毒战，人权团体认为有数以千计的人在这波行动中遭到杀害。

参院的调查是由菲国参议员艾米．马可仕（Imee Marcos）所发起，她是总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的长姊，同时也是杜特蒂长女、副总统萨拉（Sara Duterte）的密友。

自2022年小马可仕与萨拉联手在总统大选获得压倒性胜利以来，马可仕和杜特蒂家族陷入激烈争斗。如今萨拉也遭控威胁暗杀小马可仕等罪名，面临国会的弹劾审判。

艾米今天发布声明表示：「身为参议院外交委员会主席，我下令对前总统杜特蒂被捕一事展开紧急调查。这起事件已导致国家严重分裂。」

艾米指出，必须确认杜特蒂的逮捕过程是否遵循正当程序，并确保其法律权利受到妥善保护，同时也要确保「我国主权和法律程序」未受侵犯。

杜特蒂本月稍早短暂访问香港后，11日在马尼拉机场被捕，不久便被送往荷兰海牙，并押送至ICC。

菲国参院订于20日举行公开听证会，并将邀请警方高层与其他政府官员出席，以提供相关证据。