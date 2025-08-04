菲律宾与印度海军携手 首次南海联合巡逻

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（法新社马尼拉4日电） 马尼拉军方今天表示，印度与菲律宾的海军舰艇，已首次展开在具争议的南海海域上的联合巡逻。

包括3艘印度舰艇在内，为期两天的联合巡逻从昨天开始；而今天菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）预定前往新德里（New Delhi）与印度总理莫迪（Narendra Modi）会谈。

在争议水域发生一系列冲突后，菲律宾过去一年来已经加强与多国盟友的国防合作。

海军中校萨加多（John Paul Salgado）告诉法新社说，联合巡逻「昨天下午已经开始，一直持续到现在…此刻活动是进行海上补给」。

印度海军舰艇是在上周稍晚抵达马尼拉（Manila）港口。

据菲律宾外交部助理部长王尹仁（Evangeline Ong Jimenez-Ducrocq）说，小马可仕访问印度期间，预计要签署法律、文化和技术等领域的协议。

法新社报导，但各界目光都集中在双方是否会签订国防协议。菲律宾先前曾从印度购买「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飞弹，最高时速可达3450公里。

曾与中国在喜马拉雅山脉发生边境冲突的印度，是「四方安全对话」（Quad）的成员，其中包括美国、日本和澳洲等民主国家。

北京方面一再声称，由已故日本首相安倍晋三最初所提的「四方安全对话」构想，是为了遏制中国而建。（译者：纪锦玲）