菲律宾推出漫画书强化南海主权意识 反驳中国假消息

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉24日电） 在菲律宾与中国于南海这条战略水道的紧张局势加剧之际，菲律宾政府今天推出一本漫画书名为「胡恩老师说故事」，主张其在南海的主权。

法新社报导，菲律宾国家安全顾问安约（Eduardo Ano）说，「胡恩老师说故事」（The Stories of Teacher Jun）旨在反驳中国假消息，并让菲律宾人更了解他们的主权。

中国声称拥有南海大部分地区主权，不顾国际法庭裁决认定其立场毫无根据，而且中国海警船多次与菲律宾海岸防卫队冲突，引发人们对武装冲突的忧心。

安约在新书发表会上说：「这本漫画书强化了我们的目标，那就是抵制任何试图模糊我们拥有西菲律宾海（West Philippine Sea）这个明确事实的企图。」

「西菲律宾海」是菲律宾政府对己方在南海索讨区域的称呼，范围涵盖菲律宾向南海延伸出去的200海里专属经济区。

菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在活动上说，政府希望在全国发送这本有英文和菲律宾语版本的书，「以加强菲律宾人觉醒的爱国主义，尤其是在我们面对中国侵略之际」。

塔瑞耶拉说，这本漫画书讲述一名学生的渔夫父亲因中国海警的存在，而难以出海的故事。这名学生参加由「胡恩老师」所教授的国际法课程。