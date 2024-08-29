菲律宾海防人员坚守仙宾暗沙 运补任务成一大挑战

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉28日电） 南海地处偏远的低洼珊瑚礁「仙宾暗沙」正成为中国和菲律宾的冲突新热点。近来菲国针对仙宾暗沙的运补任务屡屡受阻，这已成为马尼拉面临的重大挑战。

菲国海防舰马格巴努亚号（BRP Teresa Magbanua）自4月来一直停靠在南沙群岛仙宾暗沙（Sabina Shoal）内，做为马尼拉当局声索南海主权、力阻中国侵占行动的一环。

不过，仙宾暗沙驻扎部队的粮食和其他物资严重不足。菲国海防队的2艘小型船舰26日前往当地执行「人道运补任务」，就是为运送这些必要物资。

然而，仙宾暗沙最近俨然成为菲中两国的南海冲突热点。本月19日，两国海巡船舰在这个海域发生碰撞；25日，中国海军船舰及多艘海警船又在同一海域与菲国渔业局船只相撞。

仙宾暗沙与菲国西部巴拉旺岛（Palawan Island）相距约140公里，与中国最近的主要陆地海南岛则相距1200公里远。

如何向驻扎仙宾暗沙的人员提供后勤，以成为菲律宾当前的新挑战。

仙宾暗沙也是菲国向先前的南海冲突热点、60公里外的仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）执行运补任务的集合地点。

菲国海防队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示：「如果我们失去艾斯柯达礁（Escoda Shoal，即仙宾暗沙），中国就很容易…阻止我们针对爱尤银礁（Ayungin Shoal，即仁爱暗沙）的运补任务，因为中方基本上可以从（仁爱暗沙）两侧展开封锁行动。」