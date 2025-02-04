萨尔瓦多愿供牢房关美国罪犯 卢比欧：乐见其成

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（法新社圣萨尔瓦多3日电） 萨尔瓦多总统布格磊今天提议，萨国可提供监狱空间来关押美国罪犯，让美国总统川普将监狱系统外包国外，对这一非比寻常的举措，美国国务卿卢比欧说乐见其成。

法新社报导，一个民主国家尝试将本国公民送往外国监狱服刑，这种情况在当代几无先例，也势必在美国法院受到挑战。

但对于布格磊（Nayib Bukele）这样的提议，卢比欧（Marco Rubio）表示乐见其成。布格磊严厉打击犯罪，为他赢得国内民望，也让美国总统川普身边的许多人视他为英雄。

卢比欧在圣萨尔瓦多（San Salvador）告诉媒体说：「对于目前关押在美国的危险罪犯，布格磊愿意提供萨尔瓦多监狱来容纳他们，包括那些拥有美国公民身分和合法居留权的罪犯。」

卢比欧说：「从来没有一个国家提出这样的友谊协助。」

他说：「我们深表感激。今天稍早我已和川普总统报告此事。」

布格磊表示，萨尔瓦多将要求付费，并准备将那些美国罪犯关押在他一年前所开设的拉丁美洲最大监狱里。

在卢比欧发表这番谈话后，布格磊在社群平台X表示： 「我们向美国提供机会，让他们的部分监狱系统外包」。

布格磊说：「这笔费用对美国来说相对低廉，但对我们来说却相当可观，可让我们整个监狱系统持续发挥功能。」

卢比欧表示，布格磊还愿意接回萨尔瓦多籍公民及收容其他国家的国民。

卢比欧似乎暗指萨尔瓦多监狱将聚焦关押拉丁美洲黑帮分子，诸如萨尔瓦多帮派MS-13和委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）。

卢比欧说：「任何在美国的非法移民，只要是危险的罪犯－无论是MS-13、阿拉瓜火车或其他任何帮派，布格磊都愿意提供他的监狱。」（译者：纪锦玲）