葛瑞格华当选巴黎市长 延续社会党执政

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（法新社巴黎22日电） 巴黎市长选举今天由48岁前副市长葛瑞格华胜选，行事低调的他击败法国最知名右翼人士之一、60岁的前部长达提（Rachida Dati），为社会党在法国首都市长选举取得5连胜。

看似寡言的葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）顶着一头灰发，今天骑着巴黎具代表性的共享单车前往市政府来庆祝胜利。他喜气洋洋对着欢呼的人群说：「巴黎选择了忠于自己的历史。」

葛瑞格华曾任巴黎现任市长伊达戈（Anne Hidalgo）的副手，他以勤奋行事风格为人所知，在巴黎市政府和法国中央有丰富的幕僚经验。

他曾任社会党籍巴黎前市长德拉诺埃（Bertrand Delanoe）的幕僚长。2001年首度当选市长的德拉诺埃，将首都执政权从右派手中夺回。

葛瑞格华其后在社会党籍法国前总统欧兰德（Francois Hollande）任内担任总理艾侯（Jean-Marc Ayrault）的幕僚长。2024年他代表巴黎市竞选国会议员胜利后，辞去巴黎副市长职位。 葛瑞格华生于巴黎东北郊多工人阶级的塞纳-圣丹尼省（Seine-Saint-Denis），家族有法国共产党背景，双亲分别是教师和公务员。年幼时父母离异后，他搬到法国西部成长，直到完成学业后才重返巴黎。

由于巴黎生活成本飙涨，正迫使中产和劳工阶级纷纷搬离这座城市，住房议题成为葛瑞格华竞选时的重点之一。

此外，法国明年将举行总统大选，极右派声势从未如此高涨，葛瑞格华也矢言对抗右派和极右派势力。他2月时表示，巴黎会坚守「庇护之城」及「对抗右派与极右派的堡垒」。

葛瑞格华这次靠着左派结盟赢得市长选举最后胜利，但他顶住压力，拒绝和极左派政党「不屈法国」（France Unbowed）合作。