葡萄牙总统大选 中间偏左派候选人席古胜出

（法新社里斯本8日电） 葡萄牙今天举行总统大选决选，中间偏左派候选人席古（Antonio Jose Seguro）以压倒性优势击败极右派对手温杜拉（Andre Ventura）。

选举结果迅速获得欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）欢迎。

在超过99%的选票完成计票后，席古以66.8%的得票率胜过温杜拉的33.2%，这意味着这位63岁的社会党（Socialist）候选人将一如外界预期，接替保守派的现任总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）出任总统。

此次选举活动因长达两周的风暴与强风而中断，恶劣天气造成至少7人丧生，并引发预估达40亿欧元（约新台币1496亿元）的损失。

风暴的干扰迫使约20个受灾最严重的选区将投票延后一周，但对于葡萄牙国内外近1100万合格选民中的绝大多数人而言，投票仍照常举行。

席古表示：「今晚的赢家是葡萄牙人民与民主。」他并承诺将成为「所有葡萄牙人」的领袖。

温杜拉承认败选，同时也指出他的政党取得了「史上最佳的选举结果」。他告诉支持者：「我们在葡萄牙领导右派，我们很快将治理这个国家。」

欧盟执委会主席范德赖恩表示，葡萄牙展现了对「欧洲共同价值」的「强大」支持。

马克宏对选举结果表示欢迎，并称希望强化两国之间的关系。

43岁的极右派候选人温杜拉曾批评政府对恶劣天气的应对措施，并试图延后整个选举，但未能成功。

温杜拉是葡萄牙史上第一位进入总统大选决选的极右派候选人。