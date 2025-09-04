The Swiss voice in the world since 1935

葡萄牙里斯本缆车事故　官方公布16名罹难者首批资料

（法新社里斯本4日电） 里斯本缆车事故的调查人员今天公布罹难者首批资料。16名死者中证实有外籍人士，检方表示除5名葡萄牙人外，另有2名韩国人与1名瑞士人。

警方表示，他们有充分理由相信，罹难者还包括2名加拿大人、1名德国人、1名乌克兰人和1名美国公民。

上述人员补充说，从罹难者遗体找到的文件、寻亲民众的陈述，以及事故时所发的讯息来看，他们的结论「可能性极高」。

昨天晚间，里斯本最具代表性的黄色地面缆车「荣耀升降机」（Gloria Funicular）突然偏离陡峭的轨道，撞上一栋建筑。

接受葡萄牙电视频道「SIC新闻台」采访的女士表示，这列可容纳约40人的缆车「猛烈撞击，然后像纸箱一样散掉」。

里斯本市长莫埃达斯（Carlos Moedas）称这起事故是「我们城市从未见过的」悲剧。

事故现场封锁，身穿萤光背心、戴着蓝色手套的调查人员仍在受损缆车周围工作，许多民众在警戒线外献花致意。

紧急服务部门表示，8男7女共15人当场罹难，1人随后在医院死亡。官员另称，事故中有20多人受伤，其中5人伤势严重。

伤者至少有11名外国人，包括2名德国人、2名西班牙人、1名法国女性、1名义大利人、1名瑞士人、1名加拿大人、1名韩国人、1名摩洛哥人和1名维德角（Cape Verdean）人。

