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蒙古国当局打压新闻自由 女记者因揭弊官司缠身

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（法新社乌兰巴托12日电） 蒙古国当局被批评箝制媒体自由，知名女记者尤娜茨塞格等人因揭露权贵丑闻而受到打压，甚至官司缠身，蒙古国在新闻自由方面的全球排名随之一落千丈。

尤娜茨塞格（Naran Unurtsetseg）因揭露佛教寄宿学校性侵事件、军中暴力丑闻以及挺身对抗国内一些最有权势人士，成为蒙古国最知名的记者之一。

然而，尤娜茨塞格遭软禁家中并被禁止工作近200天后，目前正在接受审判。她一共面临9项控告，包括散播虚假资讯、诽谤、逃税及窃取国家机密。

尤娜茨塞格在位于蒙古国首都乌兰巴托（Ulaanbaatar）的家中告诉法新：「我过去一直认为无罪的人没有什么好怕的。」

她继续说：「然而自从接受调查以来，我经历的是一场单方面的审讯。他们不想看到能证明我清白及意图的事实。」

民主的蒙古国长期享有相对宽松的言论自由，尤其是与其专制邻国中国及俄罗斯相比的时候。

蒙古国的媒体环境充满活力，众多媒体机构代表各种不同政治光谱，激烈辩论也是司空见惯。

然而，批评者表示蒙古国法治衰退，政府试图抑制对其贪污纪录的批评，近来在这样的背景下，蒙古国的媒体自由排名一落千丈。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index）排名中，蒙古国今年列为第109名，是该国数十年来所获最低名次，仅高于厄瓜多、印尼与奈及利亚。

批评者指出，反诽谤及「假新闻」法律最近进行修法，相关罪行成为刑事犯罪，赋予当局更大权力惩罚记者。

国家秘密法最近也经过改革，这意味着公布政府外泄文件者可能面临最高8年的刑期。

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