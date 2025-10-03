虚拟耶稣？宗教导入AI信仰者立场两极

（法新社纽约2日电） 人工智慧（AI）正颠覆社会各层面，如今也逐渐渗入宗教领域。有人推出虚拟耶稣与自动化布道服务，信徒间的反应则是褒贬不一。

市面上与宗教信仰相关的聊天机器人及数位工具愈来愈多，主打在社交与互动型态遽变的当代，为信众提供谘询、安慰与心灵指引。

其中一款名为「给耶稣传讯」（Text with Jesus）的App，目前已拥有数千名付费用户。这款App号称能让使用者向圣母玛利亚、耶稣，乃至几乎所有12门徒发问。

开发这款App的Catloaf Software执行长彼得（Stephane Peter）表示，设计初衷在于推广宗教教育。

彼得接受法新社访问时说：「这是用互动方式切入宗教议题的新方法。」

虽然该App明白标示采用AI技术，然而虚拟版的摩西与耶稣在被问及这个问题时，却不会承认自己是AI。

彼得透露，以GPT-5新一代技术为基础的「与耶稣传讯」App，将比前一代更能精确执行指令，也能更稳定扮演指定角色，并能更加坚定否认自己是聊天机器人。

他坦言，不少人认为这款App亵渎宗教，但在App Store上的评价依然相当不错，获得4.7分（满分5分）。