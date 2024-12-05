被任命戒严司令 朴安洙：当天对尹锡悦计画事先不知情

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（法新社首尔5日电） 韩国总统尹锡悦3日实施戒严并于6小时后解严，期间被任命为戒严司令的陆军参谋总长朴安洙今天告诉国会议员，他事前对于尹锡悦的戒严计画毫无所悉。

朴安洙今天告诉国会议员「我是在看到尹锡悦总统的电视演说时，才得知实施紧急戒严。」

朴安洙还说，尹锡悦宣布紧急戒严后，军方高层召开会议，他在那时候才得知自己出任戒严司令。

「当国防部长在会后宣布由陆军参谋总长朴安洙担任戒严司令时，我才发现我被任命为戒严司令。」

朴安洙说，他签署戒严令，禁止所有反政府政治活动、可以在无逮捕令情况下迳行逮捕，以及进行媒体审查。不过，他告诉国会议员，戒严令不是他所写。

他曾建议检视戒严令合法性，但金龙显表示，已完成法律讨论，要求尽快颁布。金龙显目前已经请辞，并被限制出境。

朴安洙告诉国会议员，他做的唯一一件事就是修改文件上面的施行时间。

朴安洙还告诉议员，他不知道有士兵被派到国会，似乎是为了防止议员进入国会，也不清楚士兵是否携带实弹。

朴安洙说：「我甚至不知道他们被派遣到那里，我没有掌控指挥系统，所以我不知情。」

在国防部长金龙显请辞后，代理防长职务的副部长金善镐今天告诉国会议员，他反对戒严。

他告诉议员，他反对依戒严令派遣士兵，并对派兵到国会表达异议。

金善镐表示，这些士兵没携带实弹，同时也告诉议员他不同意尹锡悦将国会议员描绘成反政府分子。

金善镐也告诉国会，他不知道戒严令出自谁手，并说他只知道并非国防部草拟。