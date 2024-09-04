被控意图扭转2020年大选结果 川普坚不认罪

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（法新社华盛顿3日电） 根据今天提交的法院文件，美国前总统川普将对修正版起诉书中指控他意图推翻2020年总统大选结果表示不认罪。

川普在向美国华盛顿联邦地区法院提交的文件中，放弃出庭应讯的权利，并指示律师团队对这些指控均不认罪。

司法部特别检察官史密斯（Jack Smith）上周提出修正版起诉书，指控共和党总统候选人川普意图扭转他在2020年大选输给民主党人拜登的选举结果。

针对川普的修订版起诉书对川普提出的4项指控与去年初版相同，不同的是川普的角色，新版不再称他是时任总统，而是聚焦他是一名寻求连任的政治候选人。检方这么做是因为联邦最高法院今年7月1日裁定，卸任总统于在职期间的公务行为享有全面性豁免权，但私人行为可以成为起诉目标。

新版起诉书有36页，少于先前版本的45页，并将受到联邦最高法院豁免裁决影响的资料一一删除，但起诉书保留了同样的核心，称川普在2020年败选仍「决心继续执政」，并试图颠覆选举结果。

法官楚坎（Tanya Chutkan）已批准川普不亲自出庭应讯的请求，也计划将如期在9月5日举行此案的进度讨论会议。检方和川普的律师届时将出庭，以确定在联邦最高法院做出豁免裁决后的下一步该怎么走。

川普的律师团队一直在寻求将审判延后到总统大选之后，川普将在11月5日的大选中与民主党总统候选人、副总统贺锦丽（Kamala Harris）对决。

川普被指控串谋欺骗美国、串谋阻碍官方程序等，他的支持者2021年1月6日冲进国会山庄，扰乱美国国会联席会议。川普也被指控在竞选时试图剥夺美国选民的权利，谎称自己赢得了2020年大选。

川普原定3月4日接受审判，但由于他的总统豁免权主张在法庭上遭遇困难，诉讼程序被冻结。

除了华府国会山庄案，他5月时已因艳星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）封口费案，遭纽约法院裁定伪造商业纪录共34项罪名全数有罪。

此案原定9月18日量刑。然而，联邦最高法院豁免裁定出炉后，川普律师团提出撤销定罪的请求，量刑日期因而延后。

此外，川普也在乔治亚州面临与推翻2020年大选有关的指控。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）