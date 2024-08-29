西班牙名演员之子肢解男伴 泰法院将宣判

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（法新社泰国苏梅岛29日电） 泰国法院今天将对一名西班牙知名演员之子做出判决，此人被控谋杀并肢解他在网路上认识的一名哥伦比亚整形外科医生。

30岁的厨师桑丘（Daniel Sancho Bronchalo）被控去年在度假岛屿帕岸岛（Koh Phangan）杀害阿迪加（Edwin Arrieta Arteaga），并肢解遗体以掩盖罪行。

由于被告的父亲罗多佛（Rodolfo Sancho）是知名演员，此案在西班牙引起极大关注，许多西班牙记者飞来泰国报导。

桑丘否认预谋杀人，但承认基于自卫杀害44岁的阿迪加。

他也承认藏匿遗体，但否认销毁阿迪加的护照。

在附近苏梅岛（Koh Samui）进行的审判得知，桑丘把部分尸块放入塑胶袋，弃置于帕岸岛各处。

泰国仍然对包括预谋杀人在内等犯罪行为判处死刑，但很少执行处决，上次执行已是2018年的事了。阿迪加的家人表示，如果桑丘被判有罪，他们宁愿判他无期徒刑。

阿迪加的姊妹在HBO有关此案的纪录片中说：「让他留在泰国，这样他就可以有时间，在上帝给他的所有时间里，思考他所做的事情。」

「他不仅肢解了我的兄弟，还让一个家庭支离破碎。」