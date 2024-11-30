西班牙洪灾肆虐满1个月 民众再度抗议当局救灾慢半拍

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（法新社卡塔罗哈29日电） 西班牙发生毁灭性洪灾至今满1个月，这场灾害已造成230人死亡。当局救灾慢半拍引发众怒，居民今天发起新一波抗议行动。

在10月29日发生的洪灾不但卷走汽车、冲毁基础设施，更毁坏房屋和商业设施，西班牙东部的瓦伦西亚（Valencia）自治区灾情尤为严重，当局救灾慢半拍更激起全国民众怒火。

部分民众直到洪水淹没城镇时，才接到电话警报，多个地方市政府传出连续数日没有获得中央政府帮助，只能仰赖志工协助提供食物、饮水及清洁设备。

不满当局救灾不利，多个工会和协会今晚号召洪水重灾区居民上街抗议。

西班牙第3大城市瓦伦西亚明天预计举行另一场示威抗议；11月9日在该市举行的首次抗议中，就有超过13万名愤怒的市民走上街头，要求瓦伦西亚自治区主席马松（Carlos Mazon）下台。

然而，马松并未因此下台，他今天告诉记者：「我们被要求的是必须有效率和尽快抵达现场…这是人民的主要诉求。」

他并指出，「我们必须尽其所能理解这些抗议行动…仍有许多人没有得到帮助，因此我们不能松懈」，他随后并宣布瓦伦西亚地铁将于12月3日重新启用。

数千名军警、消防员及志工持续在瓦伦西亚自治区清除残砖碎瓦、修复受损设施，并清出车库、地下室和停车场里的淤泥。

44岁的居民西门内斯（Gyovana Gimenez）说：「他们帮了我们很多忙，但事隔1个月，许多街道仍然一团乱，公园仍然严重受损。」她经营的餐厅已被洪水冲毁。

西班牙经济部长奎尔波（Carlos Cuerpo）昨天根据保险资料列出惊人的灾损清单，当中有6万9000栋房屋、12万5000辆车以及1万2500家企业蒙受损失。

马德里当局正急忙提出规模约166亿欧元（约新台币5678亿元）的援助方案，为受灾民众提供补助金和贷款，帮助他们重建家园。