西藏流亡政府大选 北京反对声中登场

（法新社印度德哈拉丹1日电） 流亡藏人今天展开独特的全球大选，为多数藏人未曾踏足的故土选出领导层。选民表示，这场民主实践具有极重要的象徵意义。

从喜马拉雅雪山中身着红袍的僧侣，到南亚大城市的政治流亡者，再到澳洲、欧洲和北美的难民，投票将在 27个国家进行──唯独不包括中国。

33岁候选人确吉坚赞（Gyaltsen Chokye）表示：「选举…展现出，为西藏自由与独立而奋斗的精神代代相传、从未中断。」他目前定居印度山城达兰萨拉（Dharamsala），该地也是流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）所在地。

北京谴责这场选举是「闹剧」。北京当局1950年派兵进入这片其所称「中国不可分割一部分」的高原地区。

中国外交部在给法新社的书面声明中表示：「所谓的『西藏流亡政府』，不过是分裂主义政治团体。」

「这是一个完全违反中国宪法和法律的非法组织。」

9万1000名登记选民拒绝这样的说法。

许多人认为，这是1959年他们尊崇的佛教精神领袖达赖喇嘛（去年庆祝90岁生日）逃离中国统治以来，对藏人而言最具关键意义的民主时刻。

瑞士苏黎世大学38岁学者索南帕嫫（Sonam Palmo）表示：「这次选举显示，即使没有国家，政治自主性仍然存在。」她协助经营Smartvote Tibet网站，协助流亡藏人选择候选人。

她说，这场选举「在关键时刻凸显流亡社群的韧性与共同目标」。

流亡选民仅占全球藏族人口的一小部分。西藏中央行政机构估计，全球藏族人口约600万人，而中国在2020年人口普查中则统计超过700万人。

任期5年的流亡议会每年召开两次会议，共45席，包括代表3大传统地区的30席、代表5大宗教传统的10席，以及代表海外社群的5席。

今天的投票将选出进入4月26日最终轮投票的候选人，最终结果预计5月13日公布。