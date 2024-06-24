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西藏精神领袖达赖喇嘛抵达美国 接受膝盖治疗

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（法新社纽约23日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天抵达纽约治疗膝盖，数千名追随者在曼哈顿（Manhattan）的旅馆外热烈欢迎。

达赖喇嘛位于印度山城达兰萨拉（Dharamsala）的办公室本月稍早宣布，这位88岁的藏传佛教精神领袖将前往美国「治疗」膝盖，但并未透露更多细节。 许多穿着传统西藏服装的追随者聚集在达赖喇嘛下榻的旅馆外，希望在炎热的夏天一睹他的风采。 美国前联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）等多位资深众议员上周在达兰萨拉，会见达赖喇嘛与西藏流亡政府，此举引发中国严厉批评。 达赖喇嘛这次的美国行，是在美国国会通过一项旨在鼓励北京与西藏领袖举行会谈的法案后所进行，该法案自2010年以来一直被冻结。

中国曾在1950年挥军西藏，许多流亡藏人担心，北京将任命一位与达赖喇嘛竞争的继承人，以加强对西藏的控制。在中国士兵越过白雪皑皑的喜马拉雅山进入印度，镇压了针对北京军队的反抗后，达赖喇嘛因担心自己的生命安全而逃离西藏首府拉萨，当时他年仅23岁。

达赖喇嘛已在2011年辞去政治领袖的职务，将世俗权力交棒给由世界各地约13万藏人以民主方式产生的政府。

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